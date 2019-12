Le Marché de Noël de Bienne reprend ses droits

C’est reparti pour le Marché de Noël de Bienne. Cette année 78 commerçants seront présents dans les différents stands dans la rue du Marché, la rue Centrale et la rue de Nidau. Ils seront ouverts de jeudi jusqu’au réveillon de Noël. Il s’agira de la première exposition dans ce marché pour une dizaine d’entre eux. Les organisateurs n’ont pas changé grand-chose à la recette pour cette 27e édition. Des éclairages ont été remis à neuf dans la rue du Marché et celle du Collège.

La principale nouveauté est un concept de l’Äss-Bar de Bienne. Il a mis sur pied un calendrier de l’Avent sous forme de « fenêtre de l’Avent ». Le but pour les responsables est « d’animer la rue du Collège et la rue du Marché pour permettre aux clients de découvrir certains commerces». L’idée est que chaque exposant qui s’engage dans ce projet fasse une offre à ses clients un certain jour du mois ou qu’il organise une petite activité. De plus, la fenêtre du stand devra être décorée ce jour-là. En termes d’investissement, « c’est très faible » selon la responsable de la filiale de l'Äss-Bar à Bienne, Amélie Bächler. /lge