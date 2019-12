Les trains ne circulent plus en gare de la Neuveville. Les CFF annoncent des suppressions de courses et des retards en raison de cette perturbation. Les passagers voyageant de Bienne en direction de Lausanne et Genève sont priés de passer par Berne. La situation devrait se rétablir en début d’après-midi selon l’ex-régie fédérale. /nme