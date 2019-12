Une nouvelle entreprise pour gérer les centres de retour cantonaux

ORS Service AG sera en charge des centres de retour cantonaux. L’Office bernois de la population et des migrations a indiqué mardi que l’entreprise a été choisie pour assurer cette tâche à partir du printemps 2020. Un appel d’offre avait été lancé en août dernier. La firme a été choisie car elle présentait « le meilleur rapport qualité-prix et qui respectait les critères fixés dans le marché public ».





Vers un nouveau centre ?

Dans son communiqué, l’Office de la population et des migrations précise encore que des négociations sont en cours avec Bienne, Gampelen et Aarwangen pour accueillir les centres de retour. Chacune de ces communes possède déjà un hébergement collectif utilisé pour des requérants d’asile et des personnes en attente de renvoi. Ces centres mixtes devraient être convertis en centres de retour en 2020 au plus tard. /comm-amo