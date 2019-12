Compositeurs classiques et contemporains au menu du Chœur de chambre jurassien

Les œuvres évoquent la nativité, la charité ou constituent des messes plutôt mélodieuses. Les prochains concerts du Chœur de chambre jurassien feront logiquement écho au thème de Noël. L'ensemble d'une trentaine de voix se produira le 14 décembre à l'église catholique de Moutier (20h) puis le lendemain à l'église de Glovelier (17h). Au programme, des œuvres et compositeurs bien connus comme Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn ou encore Franz Schubert, mais aussi des contemporains comme l'Italo-Suisse Ivo Antognini, 56 ans. « Sa musique est mondialement connue, notamment au Canada, aux États-Unis, au Japon. Mais il n’est pas prophète en son pays car ses œuvres sont techniquement très difficiles et on n’a pas de chœurs professionnels en Suisse. Mais nous avons choisi une œuvre techniquement accessible (O magnum mysterium), très agréable à chanter », explique le directeur du chœur de chambre jurassien Mark Kölliker.