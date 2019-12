Moutier ne refuse pas l’ouverture du registre électoral

Le Conseil municipal de Moutier se dit prêt à accorder à la Chancellerie d'Etat bernoise un accès continu au registre électoral. L’exécutif prévôtois souhaite toutefois qu’une rencontre avec le canton de Berne soit mise en place afin de définir les aspects opérationnels et s'assurer du respect de la protection des données. « Sur le fond nous ne ferons pas opposition à la demande », a indiqué Valentin Zuber ce mercredi à l’agence Keystone-ATS. Le président de la délégation aux affaires jurassiennes du Conseil municipal de Moutier a précisé qu’une lettre en ce sens avait été envoyée mardi au gouvernement bernois. Le Conseil-exécutif avait demandé au Conseil municipal d'ouvrir à la chancellerie d'Etat l'accès informatique à la base de données et au logiciel du registre électoral d'ici au 4 décembre. Il estime que cette mesure est indispensable à l'organisation d'un scrutin propre et irréprochable sur l’appartenance cantonale de Moutier.







La Confédération appelée à intégrer le processus

A l'appui de sa requête, le gouvernement bernois rappelait que le jugement du Tribunal administratif faisait état de graves violations du droit et de « forts soupçons » ayant trait à la tenue du registre électoral, aux domiciliations fictives et au tourisme électoral. Le Conseil municipal a donc convié des représentants du canton de Berne à une séance d'ordre technique pour aborder les questions opérationnelles liées à la consultation de ce registre électoral. La municipalité à majorité autonomiste souhaiterait pouvoir intégrer la Confédération à ce processus. Tous les acteurs impliqués dans la préparation d'un second vote de Moutier sur son appartenance cantonale appellent la Berne fédérale à s'impliquer davantage. /ats-fco