De l’argent pour la halle de gymnastique et la voirie à Crémines

Les citoyens de Crémines ont discuté gros sous. Ils étaient réunis jeudi soir pour une assemblée communale avec un ordre du jour chargé. Plusieurs crédits pour un montant total de plus de 400’000 francs ont passé la rampe.

Le plus gros crédit concerne l’achat d’un véhicule communal, un utilitaire qui servira également pour le déneigement. L’assemblée a donné son feu vert à un montant de 195'000 francs. Les ayants droit ont également validé deux crédits en lien avec la halle de gymnastique et l’école du village. Le premier de 87’000 francs doit permettre la réfection des WC et des douches de la halle qui datent de la construction du bâtiment il y a 50 ans. Selon la mairesse Carole Ristori, un WC handicapé devrait également être réalisé sur le même étage que la salle pour éviter aux personnes à mobilité réduite d’utiliser les escaliers pour se rendre aux toilettes. Le second crédit de 115'00 francs a pour objectif le remplacement de la chaudière de l’école par une installation avec des pellets.

Les citoyens ont, par ailleurs, accepté l’engagement d’un montant de 57’000 francs pour la réfection d’une conduite d’eau potable. Enfin, l’assemblée communale a approuvé le budget 2020 qui présente un déficit d’un peu plus de 100'000 francs. /alr