Faute de crème suisse, Migros vend du beurre européen

Noël approche et le rayon beurre est sûrement dans votre viseur. Et vous l’aurez peut-être remarqué : une étiquette bleue indique sur l’une des plaques de beurre vendue à la Migros qu’il y a une pénurie de matière première. Résultat : ce produit est temporairement importé d’Europe. De quoi faire hérisser les poils des internautes et des producteurs de lait suisse qui se disent frustrés de ne pas avoir fourni eux-mêmes la crème manquante au lieu de l’acheter à l’étranger.

De son côté, le géant orange évoque une situation rarissime qui n'avait pas eu lieu depuis près de 10 ou 15 ans. La raison ? Les explications de Tristan Cerf, porte-parole de Migros: