Les 90 ans de l’OCRN en images

L’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) du canton de Berne a 90 ans. En mai 1929, le Grand Conseil adoptait le décret qui marquait sa création. Afin de fêter son anniversaire dignement, l’OCRN a monté une exposition autour de photographies. Il est possible de la visiter dans les quatre centres d’expertises et d’examens du canton, dont celui d’Orpond. En 90 ans, les procédures ont énormément changé, à l’image de celle concernant l’obtention du permis de conduire comme l’explique Markus Basler, responsable pour les examens au centre d’Orpond :