Deux artistes de la région en finale de « L’Espagne a un incroyable talent »

Deux artistes biennois ensorcèlent le public et le jury de « L’Espagne a un incroyable talent ». Le magicien Blake Eduardo et son assistant Boris –Stève Geiser à la vie- ont été sélectionnés lundi dans la nuit pour participer à la finale de l’émission espagnole. Leur numéro de demi-finale a été très apprécié par le jury, qui l’a qualifié de « parfait », « en plus de la magie, vous avez l’humour. » Après deux passages très remarqués sur la chaîne Telecinco, Blake Eduardo et Stève Geiser livreront un dernier numéro lundi 16 décembre pour tenter de devenir les grands gagnants de cette saison 5. /cto