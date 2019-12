Nouveau comité pour fOrum culture

Le comité de fOrum culture change de visage. Cinq nouvelles personnes ont été élues lundi soir lors de l’assemblée générale de l’institution culturelle intercantonale qui a réuni une septantaine de membres. Jérôme Benoît, Brigitte Colin Stefanie Günther Pizarro, Noémie Merçay et Isabelle Mischler rejoignent les anciens Gilles Strambini et Nicolas Joray. A noter que le comité de l’association, jusqu’ici rémunéré, devient bénévole. Une partie de ses tâches sera confiée à son administrateur Lionel Gafner et son responsable communication, Nicolas Steullet.

L’assemblée a, par ailleurs, approuvé le budget 2020 de l’association. /nme-mwi