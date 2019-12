Une notice pour lutter contre les campagnols

Le Parc du Doubs prône des solutions naturelles pour lutter contre la prolifération du campagnol. Mardi, il a présenté une notice qui est le fruit de quatre ans d’étude. Le travail établit qu’il faut des prédateurs pour limiter la prolifération de ce rongeur. Le travail démontre que les tas de bois ou de pierres ou encore les nichoirs permettent à des prédateurs du campagnol - les mustélidés et les faucons crécerelles - de s’installer durablement dans des exploitations. L’organisation souligne également que « retrouver un paysage plus varié et connecté en optant pour des bandes labourées avec culture de céréales ou la plantation de haies permet de freiner la dispersion de campagnols ».

L’étude a également permis d’arriver à la conclusion que les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont pas des réservoirs particuliers à campagnols. Ces rongeurs s’y établissent, certes, mais pas davantage que dans d’autres herbages.

La notice peut être consultée et commandée ici. /mle