Bienne : les repas seront préparés à l’interne

Bienne choisit de préparer ses repas à l’interne. Les plats qui seront livrés dans les écoles à journée continue et les crèches municipales seront préparés au sein de l’EMS Chemin Redern. Face à deux options équivalentes sur le plan économique, l’exécutif a choisi cette solution interne à la ville. Le Conseil municipal biennois applique ainsi le Règlement sur l’alimentation saine, qui découle d’une initiative et exige une utilisation plus importante de produits régionaux et biologiques.

Pour permettre l’introduction de ce changement, la cuisine de l’EMS devra être rénovée. Le Conseil municipal a chargé la Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement de lui soumettre un crédit d’étude relatif aux travaux nécessaires. Le Conseil de ville se prononcera sur ce dossier au printemps 2020 et la mise en œuvre est prévue à l’été 2022. /comm-mdu