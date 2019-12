Dernier raccordement au chauffage à distance effectué à Renan

Toujours plus de communes dans le Jura bernois s’équipent du chauffage à distance. Actuellement, environ 40% des collectivités en possèdent. Renan a fait le pas dernièrement. Le système a été mis en service cet automne et le dernier raccordement vient d’être effectué. Le chauffage fonctionne grâce à une chaudière à copeaux de bois et achemine de l’eau chaude au sein des bâtiments par un réseau indépendant. La société « Renan se chauffe SA » a été créée pour mener à bien le projet. Le maire de Renan, Andreas Niederhauser explique pourquoi sa commune a opté pour ce système qui fonctionne au bois :