Quinze minutes pour sauver des vies (3/5)

Comment les secours font-ils face à une avalanche ? La REGA et le Secours alpin ont réalisé un exercice grandeur nature vendredi sur le « Glacier 3000 » au-dessus des Diablerets. Objectif : tester la rapidité et la coordination lors d’une intervention.

Lors d’une intervention de la garde aérienne suisse, la REGA, et le secours alpin Suisse, dans une situation d’avalanche on peut compter sur une quinzaine de personnes : guide de montagne, conducteur de chien, médecin, mais il faut également organiser l’intervention… Nous sommes toujours au cœur de l’exercice au-dessus des Diablerets à 3000 mètres d’altitude, et Guido Guidetti, responsable de la formation du Secours Alpin Romand donne les explications quant au déroulement de l’exercice :