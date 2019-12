Retour du marché à la place du marché à St-Imier

Le marché du mardi se déroulera sur la place du Marché à St-Imier. Depuis le 20 août dernier, il se tient à la Place du 16-Mars. La phase de test étant terminée, le Service urbanisme et mobilité a procédé à l’évaluation de l’expérience avec tous les acteurs concernés, les commerçants en priorité.

«Après avoir observé le fonctionnement du marché à plusieurs reprises, nous être entretenus individuellement avec les marchands et avoir réuni les principaux concernés, nous sommes arrivés à la conclusion que la tenue des marchés hebdomadaires à deux endroits différents ne donnait pas satisfaction », explique Nicolas Vuilleumier, chef de service. «La solution n’est en effet pas idéale pour fidéliser les clients. Elle crée la confusion dans leur esprit quant au lieu où se tient effectivement le marché tel jour.»





Restrictions de stationnement





Tout en se félicitant de l’ambiance cordiale dans laquelle se sont déroulées les discussions, le Conseil municipal a décidé de ne pas pérenniser la phase de test. Dès lors, les deux marchés hebdomadaires se dérouleront sur la Place du Marché sitôt dès le mardi 7 janvier prochain. Lorsque l’endroit sera occupé par un événement comme Noël Ensemble, L’Imériale ou encore la fanzone lors de la phase finale de l’Euro 2020 de football, le marché se déroulera à la Rue du Temple, entre les intersections avec la Rue de la Cure, à l’ouest, et la Rue de Châtillon, à l’est.

Afin de permettre une bonne répartition spatiale des stands et assurer la sécurité des chalands et des commerçants, il ne sera plus toléré de véhicules dans le périmètre du marché, à l’exception de ceux des forains. Le mardi et le vendredi matin, tout le secteur sera ainsi interdit à la circulation. /comm