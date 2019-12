Nouvelles pensionnaires de taille pour le Sikypark

Deux bufflonnes d’eau ont débarqué au Sikypark. Le parc animalier de Crémines a recueilli depuis peu « Basilea » et « Sandy ». Ces animaux, âgés de respectivement 12 et 14 ans, sont arrivées en provenance d’une exploitation grisonne récemment reconvertie dans l’élevage de vaches laitières. Les anciens propriétaires cherchaient une solution afin d’éviter de devoir les envoyer à l’abattoir, indique jeudi le Sikypark dans un communiqué.

Hautes de un mètre et demi et pesant environ 700 kilos, les bufflonnes d’eau sont les pensionnaires les plus grandes et les plus imposantes du parc./comm-amo