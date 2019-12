Silver Dust parmi les grands en Espagne

Une nouvelle reconnaissance pour Silver Dust. Le groupe de rock jurassien emmené par Kiki Crétin se produira du « Rock the Night Festival » à Madrid. La manifestation qui se tiendra du 25 au 27 juin 2020 est considérée comme le plus grand festival de métal en Espagne. Silver Dust partagera l’affiche avec des formations musicales de renommée comme Foreigner, Skid Row ou encore Doro. Le groupe mène actuellement une tournée à travers toute l’Europe et entrera en studio au début de l’année prochaine pour enregistrer un quatrième disque. /comm-fco