Rénovation en vue pour la cure protestante de Moutier

La cure protestante St-Germain va faire peau neuve à Moutier. L’assemblée paroissiale a voté jeudi soir un crédit d’engagement de 690'000 francs pour la rénovation de la bâtisse située à côté de la Collégiale et qui a pris de l’âge avec le temps. La salle du rez-de-chaussée et l’appartement existant seront rafraîchis, alors qu’un nouveau sera aménagé dans les combles. Toute l’isolation du bâtiment va également être revue, notamment celle du toit et les fenêtres. Les travaux se dérouleront l’an prochain.

Les personnes présentes ont également discuté d’un rapprochement avec la paroisse réformée de Grandval. Les paroissiens de Moutier ont accepté un contrat de pourparlers en vue d’une fusion. L’idée est d’évaluer les avantages et les inconvénients d’une telle démarche, ainsi que d’examiner la possibilité de conclure un contrat de fusion par la suite. Les paroissiens ont approuvé l’engagement d’un crédit de 58'500 francs pour le projet global. La moitié de ce montant sera subventionnée par le canton, le reste partagé entre les deux paroisses.

L’assemblée a également donné son feu vert à un crédit de 52'000 francs pour la réfection de la place de jeu de l’Esplanade de la Collégiale, ainsi que le budget 2020 qui présente un déficit de 87'000 francs. /alr