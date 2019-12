Le budget passe facilement à Bienne

Pas de surprise ce dimanche à Bienne. Le budget 2020 de la ville a facilement passé le test des urnes. Les ayants droit l’ont approuvé par 70% des voix. Il prévoit un résultat équilibré après prélèvement de 4,9 millions de francs sur un financement spécial et une quotité d’impôt inchangée à 1,63. La somme destinée aux investissements se monte à 43,4 millions de francs dont une partie importante sera consacrée à la rénovation d'écoles. Le taux de participation a atteint 20,2%.

Au moment de commenter ce résultat, la directrice des finances, Silvia Steidle s'est montré très satisfaite: « d'une part car le budget est soutenu par la population depuis 2016 et d'autre part ce score est une claque aux opposants qui appelaient à le rejeter ».





Endettement

La conseillère municipale indique que des informations « mensongères et non fondées » ont été diffusées par les personnes ayant mené campagne contre le budget, comme par exemple le montant de la dette de la ville annoncé comme étant de 800 millions de francs. « Cela est mathématiquement impossible » s’est défendu, Silvia Steidle. Selon l’argentière, l’endettement est en baisse depuis 2013 et d’après les premières tendances des comptes 2019, il sera possible de poursuivre le remboursement l’an prochain.





Calendrier

Initialement prévu le 24 novembre, la votation a été repoussée au mois de décembre. Elle aurait dû coïncider avec le second tour de l’élection au Conseil des Etats, mais celle-ci ayant été par la suite avancée d’une semaine, le délai entre les débats du Conseil de ville, l’impression du message et la distribution du matériel de vote est devenu trop court. /anl-mdu