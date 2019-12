Rencontre multiculturelle par le geste

Au croisement des populations multiculturelles et du langage non verbal. Noémie Saga Hirt et son association Fluorescence ont imaginé le projet « Gestes tu elle ». Le concept s'inscrit dans le cadre des volets de médiation du fOrum culture, qui relient le public et des artistes de la région.

Neuf personnes d'origines et d'horizons différents ont pris part au projet. Elles ont été invitées à participer à des ateliers sur le thème du langage non verbal. Sous l'égide de la chorégraphe Noelia Tajes, les participants se sont immergés dans l'univers de la danse. Ils ont choisi des gestes du quotidien qui, progressivement, se sont transformés en chorégraphie artistique. En tout, cinq ateliers ont été organisés durant l'automne. La médiatrice et responsable du projet explique le déroulement de ces soirées, Noémie Saga Hirt: