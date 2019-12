Un cardinal de passage à St-Ursanne

Un invité de prestige a lancé les célébrations du 1400e anniversaire de la mort de St-Ursanne. Le cardinal Kurt Koch, ancien évêque de Bâle, a présidé dimanche matin une messe solennelle à la Collégiale de la cité médiévale. Il était accompagné de l’évêque auxiliaire, Denis Theurillat. Kurt Koch a confié à RFJ qu’il était honoré et très heureux d’avoir été invité par les agents pastoraux pour inaugurer cette année jubilaire. Le cardinal n’était plus revenu dans la région depuis 2012. Il s’est dit très impressionné par le fait que St-Ursanne soit construite sur la tombe d’un Saint. Selon lui, il s’agit d’un symbole qui pose sur la ville une certaine responsabilité pour transmettre l’importance de la sainteté et des endroits sacrés.