Ecclésiastiques sous les responsabilités de leurs Eglises

Un moment historique pour les ecclésiastiques bernois. Ils dépendront dès le 1er janvier prochain des Eglises nationales et non plus du canton. Ce changement qui concerne 600 employés met fin à un système en place depuis 215 ans. Il a été marqué ce lundi par une cérémonie en la collégiale de Berne. La Conseillère d’Etat Evi Allemann a relevé que ce transfert de responsabilité marque le début d’un nouveau partenariat. Le financement cantonal aux Eglises restera inchangé jusqu’en 2025. Il se monte à plus de 72 millions de francs. /comm-ast