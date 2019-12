Les « caddies KDO » de la solidarité à St-Imier

Vous n’avez pas de cadeaux pour Noël ? Vous en avez marre de consommer encore et toujours en achetant ? Vous pouvez vous rendre à la municipalité de St-Imier dès lundi. Son service de l’action sociale a mis sur pied un projet intitulé « caddies KDO ». Depuis le 18 novembre, la population a pu amener dans des caddies des présents neufs ou en très bon état. Depuis lundi et jusqu’à vendredi, il est possible de venir se servir gratuitement. Le concept est une première pour St-Imier, le chef du service de l’action sociale, Alexandre Bédat explique comment il a été mis sur pied :