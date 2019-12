Les travaux du Centre Esplanade vont débuter à Bienne

Ces prochaines années, un nouveau complexe de bâtiments verra le jour au cœur de Bienne et mettra en exergue une nouvelle vision urbanistique. À l’avenir, ce projet associera travail, achats, habitat et plaisir. Le Centre Esplanade couvrira une surface d’environ 38‘000 m2. Il est prévu de réaliser des appartements, mais aussi des surfaces de bureaux et commerciales. Environ 70% des 2'500 m2 de surfaces de vente sont déjà occupées depuis un an par le grand distributeur Aldi. Par ailleurs, il est aussi projeté de construire un hôtel d’affaires Courtyard du Groupe Marriott et un propre parking.





Début imminent des travaux préparatoires





Les travaux préparatoires de ce projet débuteront tout prochainement. Puis cet hiver, les travaux de démolition commenceront le long de la rue Alexander-Schöni. La fouille du chantier sera réalisée en plusieurs étapes dès le printemps 2020, alors que les travaux de construction commenceront en été 2020. Parallèlement, des travaux d’assainissement et de transformation seront mis en œuvre dans les bâtiments existants. /comm