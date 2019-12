Nouvelle co-directrice du service psychologique pour enfants et adolescents de Bienne

Daniela Bleisch Papini est la nouvelle co-rirectrice du service psychologique pour enfants et adolescents de Bienne aux côtés de Kathrin Hersberger. Elle entrera en fonction le 1er août 2020 et succède à Ursula Schwab, qui part à la retraite. Daniela Bleisch Papini a étudié à l’Université de Fribourg. Elle est spécialiste FSP en psychologie de l’enfance et de l’adolescence et en psychothérapie. En 2004, elle a obtenu l’équivalence de conseillère pédagogique-psychologue scolaire. De 2002 à 2010, elle a travaillé en tant que psychologue scolaire et conseillère d’éducation aux services psychologiques pour enfants et adolescents d’Interlaken et de Spiez, avant de diriger la Section Enfants et adolescents de la fondation Aarhus à Gümligen. Depuis 2017, Daniela Bleisch Papini est responsable des prestations au centre de puériculture du canton de Berne. /comm