Station-service braquée à Bienne

Un homme armé a brigandé une station-service biennoise dimanche soir. La police cantonale bernoise a été informée vers 20h40, selon un communiqué diffusé lundi. Les premiers éléments de l’enquête montrent que l’homme est entré dans le magasin de la station située à la rue des Bains et a menacé une employée avec une arme. Il lui a ordonné de lui remettre l’argent de la caisse avant de s’enfuir à pied avec son butin en direction de la rue du Débarcadère. Plusieurs patrouilles de police ont rapidement été mobilisées. Elles ont pu interpeller le suspect au chemin du Terreau. L’homme de 30 ans a avoué son méfait et a été placé en détention provisoire. De plus amples investigations sont en cours. /comm-ast