Blake Eduardo s’incline en finale

Pas de victoire pour Blake Eduardo et Boris. Le magicien Biennois et son colossal assistant se sont inclinés lundi soir en finale de la version espagnole d’Incroyable talent. La victoire est revenue à un bambin d’à peine trois ans. Le jury n’a pas résisté à sa démonstration de tambour jouant à fond la carte de l’ambiance de Noël. Le duo seelandais peut tout de même se féliciter de son parcours et de la renommée acquise en Espagne. Stève Geiser, qui joue le rôle de l’assistant Boris, nous a livré son bilan quelques minutes après avoir atterri à Genève :