Nouveau départ pour l’Hôtel de l’Ours à Prêles

L’offre hôtelière régionale se renouvelle. L’Hôtel de l’Ours à Prêles a rouvert ses portes vendredi dernier. L’établissement avait été entièrement détruit en 2015 lors d’un incendie. Après quatre ans de planification et une année et demie de travaux, il s’est transformé en un trois-étoiles disposant de dix chambres. Une boulangerie et une table d’hôte seront à disposition des clients, mais aussi des habitants du village. L’Hôtel de l’Ours est désormais dirigé par la fille des anciens propriétaires et son mari. Après avoir travaillé partout dans le monde, le couple est de retour à Prêles. Marcello Pigozzo pense pouvoir y attirer une clientèle internationale: