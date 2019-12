A St-Imier, le pass-sport cartonne

Les pass-sport s’arrachent à St-Imier. Selon un communiqué de la commune mercredi, 200 cartes donnant accès aux piscines et à la patinoire ont été vendues cette année, contre une trentaine en 2018. « Avec ceux qu’on distribue gratuitement aux jeunes de moins de 16 ans, on atteint environ le millier de pass-sport » précise Patrick Tanner, maire de St-Imier. Au total, les rentrées fiscales s’élèvent à 12'500 francs, soit six fois plus que l’année dernière.





Entrées plus chères

La raison principale de ce succès, d’après Patrick Tanner : « la hausse du prix des entrées individuelles aux différentes installations ». Depuis l’ouverture de la nouvelle Clientis Arena, la municipalité a effectivement décidé d'augmenter les tarifs. A la patinoire par exemple, l’entrée est passée de 1 à 3 francs pour les étudiants et rentiers AVS et de 2 à 5 francs pour les adultes. Une augmentation que les autorités ont décidé de mettre en place après avoir étudié les tarifs des autres installations de la région d’après Patrick Tanner :