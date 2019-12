Une grosse explosion qui profite au sucre

Un dynamitage impressionnant

Le 26 novembre, un gros dynamitage a été effectué du côté de Gänsbrunnen, comme le montre la vidéo ci-dessus fournie par un auditeur-reporter. La carrière gérée par Stegag Steinbruch SA effectue de tels dynamitages trois à cinq fois par an. Dans ce cas précis, il s’agissait d’une explosion « normale » selon Reinhold Dörfliger, membre du comité d’administration et responsable technique de l'entreprise. Ce dernier précise encore que Stegag Steinbruch SA ne s’occupe plus elle-même de réaliser ces opérations délicates. Le mandat a été confié à une entreprise externe, tout comme celui de vérifier ensuite la géologie du terrain et de s’assurer de la stabilité des roches.

La carrière est en fonction depuis environ 40 ans après une période où elle n’était plus exploitée. Sa durée de vie actuelle est estimée à entre 30 et 70 ans selon Reinhold Dörfliger. Un tiers de la production est utilisé par la sucrerie d’Aarberg, le reste est fourni en tant que matériel de construction à des fins municipales et privées. /jrg