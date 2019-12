Succès total pour l’action Sapin solidaire

Grand succès pour l’action Sapin solidaire. RJB a invité mercredi les auditeurs et les entreprises de la région à faire des dons pour l’opération Cœur à Cœur. Les montants permettaient d'ajouter au fur et à mesure de la journée des décorations sur un sapin installé en studio. Au total, 10'000 francs ont été récoltés. L’intégralité de ces versements ira en faveur des enfants victimes de violence en Suisse. Sur RFJ, 20'000 francs ont été récoltés durant cette même journée. La même opération sera lancée jeudi sur RTN, et il est aussi possible de faire des dons pour l’opération Cœur à Cœur jusqu’à la fin de la semaine sur www.rjb.ch/cœur.





En direct de Sion

Vendredi, RTN, RFJ et RJB se déplacent à Sion pour clôturer la participation des radios de l’Arc jurassien à l’action Cœur à Cœur 2019. A cette occasion, Yannick et Sandra mèneront une heure d’émission sur les trois chaînes et sur RTS La Première dans le cube installé au milieu du Marché de Noël de Sion. /aju-clo