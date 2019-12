Les enseignants d’enfantine et du primaire seront mieux payés

Une victoire pour les enseignants bernois. Le canton annonce jeudi que les salaires des maîtres d’école enfantine et primaire augmenteront dès le premier août prochain. Cette hausse sera comprise entre 250 et 400 francs par mois. Elle a pour but de rendre le canton de Berne plus concurrentiel par rapport à d’autres cantons, mais aussi de prendre en compte l’augmentation des exigences dans la formation des enseignants. Pour le Syndicat des enseignants francophones bernois, qui demande une revalorisation salariale depuis 20 ans, c’est un bon signal. Mais est-ce suffisant pour rattraper les cantons voisins ? Le coprésident du syndicat Peter Gasser estime globalement que oui :