Un avenir tourné vers l’ambulatoire

Près de 900 mètres carrés de nouvelles surfaces pola chirurgie

Un autre axe de développement annoncé jeudi matin concerne les services de chirurgie qui bénéficieront de nouveaux locaux. Une demande de permis a été déposée récemment pour la construction de près de 940 mètres carrés de nouveaux locaux qui se répartiront sur l’actuel bâtiment de l’hôpital à Saint-Imier. Ceci permettra notamment de doubler le nombre de salles d’opération, qui passera à quatre. L’une d’elles sera dédiée à la chirurgie ambulatoire.

Le service de gynécologie obstétrique sera également repensé. Sa surface sera doublée et il sera dorénavant considéré comme un département de l’hôpital et rebaptisé « Pôle femme-mère et enfant. Le concept définitif du département devrait être présenté durant le premier semestre 2020.