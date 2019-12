Pour sauver les faons, le drone n'est pas une solution miracle

Chaque année, des milliers de faons périssent en Suisse sous les lames des machines agricoles. Fort de ce constat, de nombreux privés décident de s’équiper de drones. Leur but : survoler les champs avant le passage des agriculteurs pour repérer les animaux et les déplacer. Le coût de ces engins volants étant relativement important, des campagnes de financement participatif sont régulièrement lancées. En septembre dernier l’association « Sauvetage faons Jura bernois » a débuté la sienne. Plus récemment, c’est « Sauvetage faons Chasseral » qui en a aussi démarré une.

Si l’utilisation de drones peut permettre de repérer ces animaux, cette technique n’est pas, à elle seule, suffisante. La végétation parfois dense ne permet pas aux caméras, même les plus sophistiquées, de percevoir un faon. Garde-faune pour la région de Moutier, Louis Tschanz explique également que parfois, les utilisateurs manquent d’informations pour réaliser cette tâche correctement :