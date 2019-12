L'aire de transit de Wileroltigen combattue par les jeunes UDC

Les jeunes UDC montent au créneau pour contrer le projet d’une aire de transit à Wileroltigen. Le comité a lancé vendredi matin à Berne sa campagne pour combattre le crédit de plus de 3 millions de francs débloqué en mars dernier par le Grand Conseil. Cette enveloppe se destine à l’aménagement d’une aire destinée à 36 caravanes pour des gens du voyage étrangers à la frontière entre les cantons de Berne et Fribourg. Les jeunes UDC avaient réussi à faire aboutir un référendum durant l’été pour contrer cet objet qui passera par les urnes en février prochain. Ils jugent que ce crédit pour cette aire de transit n’est pas démocratique et s’avère beaucoup trop onéreux. Même si la lutte est portée par les jeunes agrariens, le parti cantonal soutient leur campagne. L’objet sera soumis à la population bernoise le 9 février prochain. /nme