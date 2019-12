La patinoire de Tramelan fermée à cause d’un problème technique

La patinoire de Tramelan est à l’arrêt. L’installation est fermée depuis Noël et jusqu’à nouvel avis en raison d’un problème technique. Le moteur électrique qui entraîne le compresseur de refroidissement de la glace a lâché, comme l’indique le Quotidien jurassien dans son édition de vendredi. L’alarme a été donnée le soir du réveillon. L’engin a dû être transporté à Zurich pour réparation. Sachant qu’il a été installé il y a 35 ans lors de la construction de la patinoire, aucun moteur de remplacement n’a pu être trouvé.





Une course contre la montre

Le personnel de la patinoire travaille d’arrache-pied pour tenter de maintenir la glace au maximum. Un système de récupération d’eau a notamment été mis en place pour conserver une couche de glace de cinq centimètres et ainsi ne pas abîmer les peintures et les publicités qui se trouvent sur la surface. Le conseiller municipal en charge des bâtiments publics, André Ducommun, espère pouvoir réinstaller le moteur durant le week-end. À défaut, la glace risque de fondre complètement. Il faudrait alors environ deux semaines pour refaire toute la surface et pouvoir rouvrir l’infrastructure.





Le HC Tramelan touché

Ce problème de glace tombe mal, soit en pleines vacances de Noël. « Pour nous, c’était une période importante quant à l’utilisation de la patinoire. Malheureusement, cette panne ne pouvait pas arriver au mois de juillet puisque les installations ne fonctionnent pas », souligne André Ducommun. Cette fermeture a également des conséquences sur les clubs utilisateurs de la patinoire. Le match de 2e ligue de samedi entre le HC Tramelan et le HC Franches-Montagnes II devra être joué à Saignelégier. Le club tramelot restera toutefois l’équipe hôte avec tout ce que cela implique. Concernant les entraînements, des solutions ont pu être trouvées à St-Imier. /alr