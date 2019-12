A 153 km/h entre Courtelary et Cortébert !

Un automobiliste a été flashé à 153 km/h samedi après-midi entre Courtelary et Cortébert. Le tronçon est limité à 80 km/h. Le conducteur a été identifié et appréhendé sur la route de Reuchenette à Bienne. L’homme de 35 ans a été amené au poste de police et a subi un test d’alcoolémie qui s’est révélé positif. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. L’homme est resté au poste jusqu’au soir pour des vérifications alors que les autres occupants du véhicule, une femme et un enfant, ont pu partir rapidement. Le conducteur devra se présenter à la justice pour répondre du délit de chauffard. /comm-fco