La cimenterie Vigier prend des mesures après l’incident de dimanche

La cimenterie Vigier s’organise après l’incident dont elle a été victime ce week-end. Pour rappel, un filtre du broyeur à charbon a explosé dimanche matin dans une cheminée de l’usine située à Péry. Personne n’a été blessé mais un nuage de fines poussières de charbon s’est déposé sur l’entreprise et une partie du bas du village. La cimenterie a pris contact avec la commune pour qu’elle informe la population de cet incident qui n’a présenté aucun danger pour la santé ou l’environnement. Les habitants touchés par le désagrément ont été invités à s’annoncer. Pour l’heure, six appels ont été enregistrés. L’entreprise va prendre en charge les opérations de nettoyage, principalement des terrasses et des vitres.

Lundi matin, l’installation où s’est produit l’incident a été démontée pour permettre l’inspection du filtre. Par ailleurs, une société spécialisée qui travaille avec des alpinistes a été mandatée pour nettoyer l’usine et ses environs, sachant que ce sont principalement les toitures et des endroits en hauteur qui ont été touchés par la poussière.

Le montant des dégâts n’est pas encore connu. Concernant la cause de l’explosion, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives selon le directeur de la cimenterie Vigier, Olivier Barbery. Les premiers éléments laissent toutefois penser à un problème technique.

Les personnes ayant des questions ou des remarques peuvent contacter l'entreprise au 032 485 03 29 ou par mail à l'adresse sylvie.eichenberger@vigier.ch. /alr