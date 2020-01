Les bonnets et les cache-nez ont beau vous protéger de l’hiver, les microbes eux, arrivent quand même à se propager et peut-être que vous avez attrapé ces derniers jours un petit refroidissement. Le rhume, la grippe et autre rhinopharyngite sont de retour, mais selon plusieurs études scientifiques, hommes et femmes ne sont pas égaux devant ces petits maux, Caroline Toussaint :