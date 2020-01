La légion d’honneur pour Richard Mille

Richard Mille reçoit la plus haute distinction honorifique de France. Le patron et co-fondateur de l’entreprise horlogère éponyme basée aux Breuleux a été élevé au titre de chevalier de la légion d’honneur par le président Emmanuel Macron. Il figure en effet dans la liste des promus publiée le 1er janvier, comme l’indiquent plusieurs quotidiens français. Richard Mille est né en 1951 à Draguignan. Il a toujours été passionné par l’horlogerie et a fondé la marque qui porte son nom en 2001 avec Dominique Guénat. Sa fabrique est établie depuis la même année aux Franches-Montagnes. /alr