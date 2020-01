L’hôtel de St-Imier prend du retard

La Municipalité précise toutefois que si les oppositions venaient à être maintenues et retenues par la Préfecture du Jura bernois, c’est tout le réaménagement du secteur de la gare qui serait remis en cause. Le projet d’hôtel et le nouveau concept urbanistique du quartier sont en effet intimement liés et devraient tous deux être remis sur la table. /mdu