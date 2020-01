Pistes d’améliorations pour les transports publics

La Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura bernois (CRT1) veut améliorer l’offre en trains et en bus dans la région. Son comité lance la procédure d’information et de participation relative au schéma d’offre régional en transports publics pour les années 2022 à 2025. Les mesures proposées visent à développer l’offre en soirée et le week-end et à augmenter la fréquence des trajets dans diverses parties de la région. De nouvelles lignes d’essai sont notamment prévues à St-Imier. Cette phase d’information-participation dure jusqu’au 20 février. /comm-nme