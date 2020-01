Evoquer le deuil autour d’un café

La mort reste encore un sujet tabou dans notre société. Difficile donc pour les personnes endeuillées de partager leurs états d’âme durant cette période délicate avec autrui. Pour les aider à la traverser, les paroisses réformées du PAR 8 et l’Erguël remettent sur pied cette année le projet d’accompagnement au deuil initié en 2015 dans le Vallon de St-Imier.





Nouvelle formule

Cette année les rencontres se dérouleront sous forme de café-deuil dans différents restaurants de la région ou lieux de paroisse entre Moutier et Sti-Imier. Elles seront ouvertes à tous, indépendamment de leur croyance. Aucune inscription n'est requise. Deux pasteurs actifs au sein du PAR 8 et une diacre prendront part aux séances. Elles sont prévues entre la fin du mois de janvier et juin. La première rencontre aura lieu le 23 janvier au Carillon à Malleray de 19h30 à 21h30. /anl