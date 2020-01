La route entre La Neuveville et Prêles jugée trop étroite

La route cantonale entre Prêles et La Neuveville est étroite à plusieurs endroits. Conséquence, il est parfois difficile pour certains véhicules de se croiser. Cette situation se présente notamment lorsque des camions arrivent en face d’un autre camion ou d’un car. Mais il arrive même que des automobilistes éprouvent des difficultés à croiser un poids lourd particulièrement dans certains virages. Tout cela est de nature à entraver la fluidité du trafic et à accroître le risque d’accidents.

Anne Caroline Graber souligne, en citant les statistiques de la Direction des travaux publics et des transports, que cette route est utilisée quotidiennement par de nombreux usagers entre 2000 et 3000 véhicules par jour. L’élue UDC souhaite connaître l’évolution de trafic observée sur cette route ces dernières années. Elle veut aussi savoir si la fréquence des accidents sur ce tronçon est supérieure aux routes de même catégorie. Enfin l’agrarienne demande au Conseil-exécutif s’il est disposé à procéder à des élargissements de cette route, là où elle présente des difficultés de croisement. /ami