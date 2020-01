Un ouvrage consacré au site de Petinesca

Le Service archéologique du canton de Berne présente une nouvelle publication consacrée au site de Petinesca à Studen, près de Bienne. Les deux tomes qui la composent clôturent l’exploration scientifique de ce site d’importance nationale, découvert il y a 35 ans au lieu-dit du Vorderberg à l’occasion de l’exploitation d’une gravière. Le Service archéologique a procédé à des fouilles de sauvetage de grande ampleur de 1985 à 1992, exhumant un quartier entier inconnu jusqu’alors. Une douzaine de constructions en bois bordaient un tronçon de voie romaine de 240 mètres de long au Ier siècle de notre ère, avant d’être remplacées, aux IIe et IIIe siècles, par des bâtiments en pierre. Les constructions en bois primitives avaient fait l’objet de deux monographies, en 1995 et 2002. La nouvelle publication porte sur les sept bâtiments en pierre qui leur ont succédé. Comme c’était l’usage dans les petites cités romaines, ces bâtiments abritaient des habitations et des activités artisanales, telles que le séchage du lin ou d’autres céréales ou le tannage du cuir. Une maison sort du lot. Deux des pièces composant son rez-de-chaussée, en partie enterré, étaient ornées de fresques murales. Le matériel mis au jour permet d’avancer qu’elles servaient de lieux de réunion à une corporation d’artisans, peut-être des tanneurs. /comm