L’association Tramsport dissoute

L’association Tramsport disparaît. Elle s’est réunie ce lundi en assemblée générale extraordinaire et a voté sa dissolution à l’unanimité. Les membres invoquent l’absence de soutien à leur projet dans un communiqué transmis ce mercredi. L’association avait déjà été mise en veilleuse fin 2018.





Créée en 2015

Tramsport avait vu le jour en 2015 à l’initiative de quelques citoyens puis l’appui de plusieurs sociétés sportives locales. L’association voulait notamment participer à la promotion de la santé, du sport et des loisirs et défendre les intérêts des associations sportives de Tramelan. Douze citoyens, dix associations sportives locales et deux écoles tramelotes ont constitué l’association.

L’élément déclencheur de la constitution de cette société avait été le refus par le Conseil général d’un postulat populaire s’opposant à la transformation de la « salle de gymnastique » dite de Tramelan-Dessus et demandant la création par le Conseil municipal d’une commission chargée de l’étude globale des infrastructures sportives et touristiques à Tramelan. /comm-mmi