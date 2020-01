La revue Intervalles consacrée à Werner Renfer

Werner Renfer mis en lumière par Intervalles. La revue culturelle du Jura bernois et de Bienne a été vernie samedi matin à la Bibliothèque cantonale jurassienne à Porrentruy, où s’ouvre une seconde exposition consacrée exclusivement au poète, écrivain et journaliste. L’auteur, né à Corgémont et mort à l’âge de 37 ans à St-Imier en 1936, a été malgré tout prolifique. Et ses œuvres, rééditées il y a une dizaine d’années, peuvent encore résonner au 21e siècle. La revue Intervalles compile le regard de jeunes auteurs sur Werner Renfer et des analyses plus détaillées de ses textes.