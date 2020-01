Deux génisses du Jura bernois sacrées à Swiss Expo

Les plus belles vaches avaient rendez-vous à Genève. Ces derniers jours se déroulait la Swiss Expo, qui pour la première fois a pris ses quartiers à Palexpo, au lieu de Lausanne. Près de 1'000 bovins de 400 éleveurs ont fait le déplacement pour participer aux concours. Environ 21'000 personnes, dont 4'000 visiteurs étrangers, se sont rendus à la 24e édition de cette grande foire.





Evolène et Phil Kayla, meilleures génisses

Deux génisses du Jura bernois ont été sacrées vendredi. Il s’agit d’Evolène appartenant au couple Laura et Christian Wuthrich de Court. C’était la plus belle génisse Simmental de ce concours.

Une génisse de Tramelan a aussi été couronnée dans la catégorie Suisse Brune. La bête de Loïc et Yves Niederhauser a été appréciée par sa grandeur et son type laitier. Ses membres sont assez fins et les ouvertures de côte larges. Elle présente aussi une importante profondeur sur le flanc. Autant de caractéristiques qui promettent une grande production laitière, a indiqué son propriétaire. /ncp-anl