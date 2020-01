Les courses de chiens de traîneaux annulées à Saignelégier

Les organisateurs ont dû se rendre à l’évidence. Faute de neige, les courses de chiens de traîneaux de Saignelégier prévues le week-end prochain (25-26 janvier) ont été définitivement annulées à l’issue d’une réunion ce lundi soir. Un temps envisagée comme « plan B », la Fête du chien nordique ne pourra pas non plus avoir lieu en raison des prévisions météorologiques et de l’état du terrain. « Grâce au travail bénévole fourni souvent dans l’ombre et le soutien de nos généreux donateurs, l’avenir de la manifestation n’est pas remis en question », précise le comité d’organisation qui annonce déjà une nouvelle édition les 30 et 31 janvier 2021. /comm+jpi