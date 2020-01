Le Lakelive étoffe son affiche

Adel Tawil, Bastian Baker et Fonseca : le Lakelive Festival a dévoilé mercredi deux nouvelles têtes d’affiches de sa programmation. Le chanteur germano-suisse Adel Tawil se produira lors de la Pop Night. Côté romand, Bastian Baker foulera également les planches du festival au bord du lac de Bienne. Il se produira lors de la Swiss Night aux côtés de Patent Ochsner. La présence du groupe avait été annoncée en décembre avec celles de Carlos Vives et Samy Delux. Le Festival a également annoncé Fonseca, chanteur et compositeur colombien qui se produira le 1er août lors de la Latin Night.

La troisième édition du Lakelive Festival aura lieu du 31 juillet au 8 août au bord du lac de Bienne. /comm-gtr